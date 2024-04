Donna ferita a Napoli: il prefetto, episodio gravissimo

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo il ferimento di una donna avvenuto in un'area verde nel quartiere di Fuorigrotta. "Si tratta di un episodio gravissimo, sul quale la polizia di Stato, che procede, e la magistratura stanno profondendo il massimo sforzo investigativo per l'individuazione dei responsabili. Intanto, sono state attivate tutte le misure di prevenzione", si fa sapere dalla prefettura.

La vittima, ferita alla coscia destra da un colpo di arma da fuoco, è ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale San Paolo e non si trova in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA