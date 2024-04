Cani antidroga scovano stupefacenti nel Napoletano

Aveva nascosto la droga in un vano ricavato nella pedana della sua auto. Una stratagemma ritenuto sicuro ma che non è sfuggito ai cani antidroga, che hanno permesso di scoprire lo stupefacente e arrestato l'uomo alla guida, accusato ora di spaccio. È accaduto a Torre del Greco, dove i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato un uomo di 33 anni, del quartiere Materdei, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo era bordo della sua Mercedes classe A quando i militari dell'Arma lo hanno fermato nella zona di via Cavallo, non distante dal casello autostradale. Dopo una perquisizione approfondita, grazie al prezioso contributo dei cani anti-droga, è stata rinvenuta della droga, in tutto 510 grammi di cocaina posti in una confezione sottovuoto. Lo stupefacente era nascosto in un vano posto nella pedana del lato passeggero anteriore. Il 33enne è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.





