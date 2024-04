È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Moscati" di Avellino un 42enne di Montecalvo Irpino vittima di una caduta da un albero nel suo fondo agricolo in località Malvizze. Nella caduta ha riportato numerose fratture e il perforamento di un polmone. L'agricoltore è stato soccorso dai sanitari del 118 che dopo averlo stabilizzato hanno deciso di trasferirlo ad Avellino dove è ricoverato in prognosi riservata.



