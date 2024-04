Avvocati Napoli, è bagarre tra nuova maggioranza e presidente

E' bagarre nell'Ordine degli Avvocati di Napoli dove la nuova maggioranza è arrivata ai ferri corti con la presidente Immacolata Troianiello, tacciata di "gestione antidemocratica".

"E' evidente - si legge in una nota diramata da Carmine Foreste, diventato punto di riferimento della nuova maggioranza - il grave conflitto di interessi da parte della Troianiello la quale, dal momento in cui è stata depositata la mozione di sfiducia, ha posto in essere una serie di azioni molto discutibili".

Tra le violazioni menzionate, figura, appunto, la trattazione della mozione di sfiducia solo nelle sedute del 2 e 9 luglio 2024, un escamotage, viene sottolineato da Foreste, "che vìola di fatto il regolamento interno".

La presidente, invece, rimarca la propria autonomia circa la convocazione e la gestione delle sedute: "Nella seduta del 28 marzo - ha ricordato Troianiello - si è verificata l'incresciosa interruzione della mia relazione a opera di un consigliere che ha, con atteggiamento alquanto prevaricatore, preteso di leggere una mozione, relativa ad argomento non trattato in tale occasione, senza aver ricevuto la parola. I consequenziali disordini sorti nella riunione consiliare mi hanno costretto a dichiarare chiusa la seduta".

"Si manca di rispetto agli avvocati, - invece, secondo Foreste - che da circa 20 giorni non vedono tutelati i propri interessi in uno dei periodi più bui della storia dell'Avvocatura".

Il leader della nuova maggioranza contesta alla presidente "i notevoli ritardi nell'assunzione del direttore amministrativo (da circa 8 mesi), nelle composizioni delle commissioni consiliari, nella formazione degli organismi, come quello della Composizione della crisi da sovra indebitamento, nell'insediamento del Comitato pari opportunità (da circa 7 mesi)". Foreste denuncia, inoltre, anche "la totale mancanza di coordinamento con gli ordini del distretto e l'assoluta carenza nella rappresentazione a livello nazionale delle tante problematiche che affliggono gli avvocati napoletani".



