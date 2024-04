Augelli, "Guardia alta sulle risorse europee"

"Guardia alta per proteggere il benessere e la crescita economica delle nostre comunità dalle infiltrazioni illecite della criminalità organizzata di tutti i tipi nel tessuto sano della nostra società". Lo ha detto il generale di Corpo d'Armata, Vito Augelli, comandante interregionale della Guardia di Finanza per Campania, Basilicata, Puglia e Molise, in visita al Comando provincia delle Fiamme Gialle di Avellino. "È importante -ha aggiunto- monitorare le dinamiche economico-finanziarie non soltanto in entrata quanto soprattutto in uscita: come vengono cioè impiegati gli ingenti flussi di finanziamento che, attraverso gli enti locali, vengono destinati dall'Unione Europea alle nostre comunità. La Guardia di Finanza -ha concluso Augelli- in questo assicura il massimo impegno a tutela della legalità".





