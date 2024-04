Rogo Venere degli Stracci, appello mons. Battaglia al giudice

"La prego di non considerare questa mia lettera come un'intromissione indebita volta a influenzare il suo giudizio poiché il mio scopo, come cittadino e vescovo, è unicamente quello di sottolineare come il giovane in questione sia anzitutto una persona in difficoltà, fortemente fragile, vissuto per diverso tempo in condizioni di marginalità sociale".

Prima delle festività pasquali l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha rivolto un appello al giudice chiamato a decidere su Simone Isaia, il giovane condannato in quanto ritenuto l'autore dell'incendio che ha distrutto la Venere degli Stracci in piazza Municipio, a Napoli.

In un'accorata lettera indirizzato al giudice, mons. Battaglia fa sapere di essere pronto a prendersi cura del ragazzo.

Inoltre il padre e la madre del ragazzo, rappresentati dall'avvocato Carla Maruzzelli, hanno incontrato padre Antonio Loffredo, che ha offerto loro ogni tipo di supporto.

"Ogni qualvolta incontro queste storie - scrive nella missiva l'arcivescovo di Napoli - mi domando dove ero, dov'era la mia Chiesa, dov'era la comunità sociale. Quindi la prego di interpretare queste mie parole come le parole di un prete arrivato troppo tardi e che ha tutta l'intenzione, insieme alla sua Chiesa, di 'riparare', dichiarandosi disponibile a seguire Simone in percorsi di accoglienza, supporto psicoeducativo e riabilitazione, mettendo a servizio di tali percorsi le energie più belle e competenti della Chiesa napoletana".



