Priante (Enit), sostenibilità e innovazione pilastri del turismo

"State lavorando sui due pilastri del rinnovamento del turismo, ma in generale dell'economia e della vita del nostro pianeta, che sono la sostenibilità e l'innovazione". Lo ha detto in un video messaggio Alessandra Priante, presidente Enit, al 'MEET Forum - Il Turismo sostenibile', in programma oggi e domani al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tra Portici e Napoli. "Questi sono pilastri che per l'Italia trovano una applicazione molto importante e l'Italia può diventare un territorio molto interessante per sperimentare delle buone pratiche che possiamo condividere anche con il resto del mondo" ha proseguito Priante.

"È chiaro che la sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono diventate più che una sfida, una sorta di mantra sul quale dobbiamo diventare protagonisti tutti, innanzi tutto noi, ma ovviamente tutto il network di connessione che ovviamente coinvolge i territori, le istituzioni, noi cittadini e coloro che ci governano. La sostenibilità ambientale non è il solo grande elemento sfidante che abbiamo per il futuro. La sostenibilità sociale è sicuramente in questo momento assolutamente fondamentale: la sostenibilità sociale vuol dire l'inclusione delle comunità, l'inclusione dei territori in tutti i discorsi strategici".



