A Napoli boom di turisti, si lavora per migliorare

Napoli e la Campania sempre più mete prescelte dai turisti oltre che da visitatori di ogni fascia d'età ed estrazione sociale. Dopo una Pasqua da record, si lavora in vista dei ponti del 25 aprile e 1 maggio, nonostante ci siano punti da migliorare. "Voglio sottolineare con soddisfazione l'afflusso così importante e significativo che c'è stato nella nostra città nel week end di Pasqua, numeri più significativi e importanti di quelli che ci aspettavamo" ha detto Teresa Armato, assessore al Turismo al Comune di Napoli, a margine della IX edizione nazionale del MEET Forum sul Turismo Sostenibile.

"Certo, la città deve essere sempre più adeguata e preparata dal punto di vista dei servizi a questo impatto. Napoli è una città particolare, non grandissima nella quale le bellezze e il suo centro storico sono la principale attrattiva. Ma stiamo lavorando molto per decentrare e fare eventi e iniziative turistiche nelle periferie. Stiamo lavorando per migliorare i servizi: già prima di questa Pasqua" ha spiegato Armato "avevamo riunito la task force al Comune con quattro assessori interessati per irrobustire il trasporto pubblico, specialmente quello su ferro, e per migliorare la qualità della pulizia, per migliorare la sicurezza e i servizi al turista che riguardano direttamente il mio assessorato. L'unico aspetto sul quale c'è un piccolo deficit è stato quello dei trasporti. Ma ci sono ragioni strutturali che vanno affrontate in maniera più corposa.

Per il resto, la città era pulita, accogliente, sicura".

Per migliorare le criticità, l'assessore al Turismo alla Regione Campania, Felice Casucci ha risposto: "Occorre regolamentare. Fare strategie istituzionali insieme col Comune, con associazioni di categoria e con Anci. Non possiamo consentire di creare ricchezza per distruggerla. Abbiamo regolamentato il settore alberghiero ed extra alberghiero, quello delle locazioni brevi ancor prima del Governo. E quando parliamo di sostenibilità di un partenariato molto più esteso di quello locale e regionale e nazionale ma non ci illudiamo di poter fare tutto da soli, ma in qualche modo è necessario che gli enti locali combattano il degrado, prima causa di un impatto territoriale negativo. Il turismo è una grande ricchezza, una grande industria ma occorre professionalità e rispetto delle regole altrimenti ci danneggia e non ci avvantaggia. Non dobbiamo diventare un luna park".

Pietrarsa luogo dei viaggi, lì dove è nata la prima locomotiva. A tal proposito Luigi Cantamessa direttore generale Fondazione Fs Italiane: "C'è tanta voglia di Italia ma, io aggiungo, c'è tanta voglia di treno. Dopo il grande successo dell'Alta Velocità che ha accorciato le distanze, noi abbiamo davanti la valorizzazione del resto della rete ferroviaria italiana: 17mila chilometri che ricamano tutta la penisola, dalla Sicilia alla Sardegna comprese fino ai nostri confini alpini. Pensiamo a portare turismo sul treno tramite queste linee un tempo ingiustamente definite secondarie o rami secchi.

E riproporremo un'era nuova tramite il trasporto notturno, le carrozze letto, le carrozze ristoranti. Questo è quello che fa il gruppo Ferrovie dello Stato tramite la fondazione Fs, e i treni turistici italiani, due entità uguali ma distinte che vanno a captare il turista che ha una qualità, vuole iniziare la vacanza nel momento esatto in cui parte con il treno e a bordo vivere l'esperienza". Di turismo delle radici, ovvero quel tipo di turismo per cui gli italiani emigrati nel mondo ritornano nei luoghi dei loro antenati, ha parlato Letizia Sinisi, titolare ItalyRooting consulting e referente progetto Radici per Destination Italia "il valore stimato del turismo delle radici, sulla base delle indagini qualitative e quantitative fatte attualmente, è di 8 miliardi annui". Domani la seconda ed ultima giornata nella quale è attesa la ministra al Turismo Daniela Santanchè. (ANSA)

