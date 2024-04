A Caivano in servizio 12 nuove unità della polizia municipale

I componenti della Commissione Straordinaria di Caivano, Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro , hanno incontrato nel proprio Ufficio per un brindisi beneaugurale le 12 nuove unità di personale della Polizia Municipale, che hanno preso servizio lunedì scorso, a seguito della selezione affidata dalla Commissione stessa al RIPAM nell'ottobre scorso.

Il nuovo team, composto da 10 agenti e 2 ufficiali del corpo di Polizia Locale, è entrato subito nel vivo delle attività, affiancato dal personale della Polizia Municipale già in servizio, nelle operazioni di controllo del territorio disposte dal Comandante, Espedito Giglio, anche nel giorno festivo di Pasquetta.

La Commissione Straordinaria, nel dare il benvenuto ai nuovi Agenti della Polizia Municipale, insieme al coordinatore della task force Funzione Pubblica e Formez, Alfonso Migliore, che affianca e supporta le attività della Commissione Straordinaria per la riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune, ha espresso grande soddisfazione per le qualità umane e professionali e per l'entusiasmo espresso dai nuovi Agenti, a breve saranno impegnati in un corso di formazione specifica, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.



