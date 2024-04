Ischia Global 2024 sarà nel nome di Marina Cicogna

Sarà dedicato alla leggendaria produttrice Marina Cicogna il 22/o Ischia global Film & Music festival, in programma dal 7 al 14 luglio. Ad annunciarlo da Londra, insieme al presidente della manifestazione Jim Sheridan, è stato il fondatore e produttore del festival, Pascal Vicedomini, ricordando la compianta amica e co-fondatrice dell'evento.

"Marina Cicogna è stata per me ed i miei amici e fondatori del Global una continua fonte di ispirazione ed un costante punto di riferimento per consolidare il mito dell'isola verde e del suo legame con il cinema, da quando la giovane Marina frequentava Lacco Ameno insieme alla sua amica Ljuba Rizzoli e soprattutto al commendatore Angelo Rizzoli, pioniere di Ischia e della sua vocazione turistica" ha detto Vicedomini ricordando i primi tempi dell'happening insieme a Tony Renis, Franco Nero e a Giancarlo Carriero, patron del Regina Isabella Resort, quartiere generale dell'Ischia Global.

Promosso col sostegno del ministero della Cultura e della Regione Campania, l'Ischia global Film & Music festival è dal 2003 punto di riferimento dell'industria dell'audiovisivo e del cinema che ne hanno fatto la sede di un vero e proprio mercato informale delle idee, delle coproduzioni e delle codistribuzioni internazionali. "Dedicheremo a Marina Cicogna uno dei massimi premi del Festival che verrà assegnato annualmente ad una donna del cinema mondiale particolarmente abile nell'esprimere talento e personalità attraverso il proprio lavoro" ha detto il regista irlandese Jim Sheridan la cui prima presenza sull'isola verde risale al 2009, quando fu premiato insieme a Bud Spencer.

Proiezioni di film in anteprima e retrospettiva, tavole rotonde, conferenze, masterclass per attori, premiazioni e serate di gala nelle più caratteristiche località dell'Isola: questa la struttura di Ischia Global 2024 che verrà presentato ufficialmente al prossimo Festival di Cannes da Sheridan e dalla presidente onoraria Trudie Styler.



