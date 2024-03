Esplode petardo mentre getta rifiuti, ferito nel Napoletano

Esplode un petardo nei pressi di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti differenziati proprio mentre sta per depositare un sacchetto della spazzatura: uomo di 39 anni ferito. È accaduto ieri sera a Torre del Greco, nella zona di corso Umberto I (strada ancora chiusa al transito veicolare a causa del cedimento di uno stabile che il 14 luglio scorso provocò il ferimento di tre persone): ad intervenire, attorno alle 23.45, sono stati i carabinieri della locale compagnia.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, poco prima ignoti avrebbero fatto esplodere un grosso petardo, presumibilmente artigianale, nei pressi di un contenitore dell'immondizia.

A rimanere ferito a causa dalla deflagrazione il 39enne. Dai primi accertamenti, pare che la vittima stesse gettando i propri rifiuti. L'uomo è stato trasferito dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, dove è stato medicato per poi essere dimesso con una diagnosi di dieci giorni per una "ferita lacero contusa alla regione frontale destra".

Sono in corso le indagini per ricostruire l'intera vicenda e provare a risalire agli autori del gesto.



