Sindaco Avellino dimissionario, altri quattro indagati

Altre quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Avellino nelle indagini relative a presunte irregolarità negli appalti e affidamenti del comune capoluogo in seguito alle quale il sindaco, Gianluca Festa, ha rassegnato le sue dimissioni. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati, su disposizione del pm Vincenzo Toscano, dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Salirebbe così a dieci il numero delle persone indagate, a vario titolo, nei vari filoni di inchiesta. Tra gli altri, il sindaco Festa, il consigliere comunale di maggioranza Diego Guerriero e suo fratello Fabio, architetto e titolare di uno studio professionale, la dirigente Filomena Smiraglia, Gennaro e Andrea Canonico, rispettivamente presidente della società di basket DelFes e commercialista del sodalizio sportivo. La DelFes sarebbe stata sponsorizzata da imprese in rapporti di lavoro con il comune di Avellino.

Nei confronti di questi indagati, la Procura ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere, turbativa d'asta, falso in atto pubblico, false fatturazioni, omissione in atti di ufficio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA