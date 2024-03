Scienze investigative, a Napoli i carabinieri vanno in cattedra

I carabinieri saliranno in cattedra alla facoltà di Scienze politiche dell'Università "Federico II" di Napoli. E' quanto prevede un protocollo di intesa che è stato sottoscritto oggi dal comandante provinciale dell'Arma, generale Enrico Scandone ed il direttore del Dipartimento di Scienze politiche, Vittorio Amato, dinanzi ad una platea di studenti nella chiesa del complesso dei santi Marcellino e Festo, a Napoli.

La collaborazione tra Ateneo ed Arma riguarda il corso di laurea magistrale in Scienze Criminologiche, Investigative e di lotta ai crimini informatici diretto dal professore Giacomo Di Gennaro che ha ringraziato i carabinieri e la polizia di Stato che hanno dato la loro disponibilità nella formazione degli studenti.

La sottoscrizione del protocollo di intesa, ha rimarcato lo stesso Di Gennaro, avviene nell'anno in cui l'ateneo napoletano ha festeggiato i suoi 800 anni di vita.



