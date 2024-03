Saviano, ben venga Geolier all'università, è luogo di confronto

"Ma davvero fate? Geolier all'università e qualcuno non è d'accordo?". È stupito Roberto Saviano, in un video postato su X, per le polemiche per la lezione tenuta dall'artista all'università Federico II di Napoli. A criticare il suo incontro con gli studenti era stato in particolare il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, non ritenendolo "un modello" per i giovani.

"Innanzitutto le università hanno il compito di confrontarsi con l'esperienza, con le complessità, quindi non devi rientrare in un parametro di bene - il commento dello scrittore -. Quando si fanno polemiche, 'non invitare quello o quell'altro', io ho sempre fastidio. L'università è un luogo di scienza, di confronto, quindi se qualcosa è utile per approfondire, capire, ben venga al di là del suo ruolo, del suo significato, del suo profilo".

Saviano poi affonda: "Bisogna spiegare a queste persone che l'hip hop è una rappresentazione della realtà: se tu fai un video con un fucile non è che tifi per il fucile, stai interpretando la strada. Quando si parla di bitch, denaro, sessismo, droga, non è propaganda: è autentico. O pensate che per fare il bene è necessario soltanto mostrare il bene? Sarebbe facile così. Perché allora dopo la serie don Matteo non si fanno tutti preti? Perché il bene non si afferma tramite il bene, ma tramite il racconto del male".



