Riapre il 14 aprile la Caserta-Foggia dopo la frana

Sarà riattivata entro il prossimo 14 aprile la linea ferrovia Caserta-Foggia interrotta nel territorio di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, a causa di una frana che ha interessato la galleria "Starza". La notizia è stata data stamattina durante il sopralluogo del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, che insieme ai dirigenti e tecnici di Rfi ha visitato il cantiere dove dal 12 marzo scorso sono impegnati nei lavori di ripristino settanta persone tra operai, tecnici e progettisti. "L'attenzione del governo è massima -ha dichiarato il sottosegretario Ferrante- posso confermare l'obiettivo di completare i lavori entro il 14 aprile, restituendo a tempo di record ai cittadini la piena funzionalità della tratta". Sono stati messi in campo, ha aggiunto Ferrante, interventi mirati sulla fondazione della galleria, prevedendo anche la installazione di sensori di ultima generazione per il monitoraggio da remoto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA