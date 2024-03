Maltempo, torna l'allerta di livello giallo

La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 12 di domani, mercoledì 27 marzo, alle 12 di giovedì 28 marzo, su tutta la Campania. Su queste zone si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale.

E' attualmente in vigore un precedente avviso di allerta meteo di colore Giallo emanato ieri dalla stessa Protezione civile regionale e valido fino alle 20 di oggi solo sulla fascia costiera.

La criticità riprende a partire dalle 12 di domani: "Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".





