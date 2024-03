Forte scirocco, stop agli aliscafi per Ischia e Procida

Il peggioramento delle condizioni meteomarine ha provocato conseguenze sulla regolarità dei trasporti marittimi per le isole del golfo di Napoli dove, da qualche ora, sono state sospese tutte le corse per Ischia e Procida operate dai mezzi veloci.

Il forte vento di scirocco, che ha soffiato ad oltre 20 nodi, ha provocato lo stop dei collegamenti degli aliscafi in partenza da Napoli e Pozzuoli per i porti isolani di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Marina Grande; regolari invece, sino a questo momento, le corse delle navi traghetto sebbene operate in diversi casi in ritardo sulla tabella di marcia.

Il previsto perdurare di condizioni meteo sfavorevoli potrà determinare ulteriori cancellazioni di collegamenti previsti per il pomeriggio e la serata



