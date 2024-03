Falsa medico fa l'estetista, scoperta e denunciata in Irpinia

Con una laurea falsa operava in numerosi centri estetici dell'Arianese e della Valle dell'Ufita, in provincia di Avellino, effettuando iniezioni sottocutanee di botulino e infiltrazioni sul viso delle pazienti di acido ialuronico oltre a praticare interventi di chirurgia estetica e prescrivere ricette e medicinali. Sotto il coordinamento del Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro, le indagini dei militari della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, cominciate alla fine del 2021, si sono concluse con la identificazione e la denuncia di una donna per esercizio abusivo della professione medica, truffa e falso. Agli investigatori aveva esibito la laurea breve per docenti di medicina estetica conseguita presso l'università di Salerno, risultata falsa data l'inesistenza nel campus di Fisciano (Salerno) della presunta facoltà. La falsa estetista arrivava a percepire fino a oltre 5.500 euro per intervento operando in numerosi centri della Campania. Nel corso delle indagini, aveva anche fornito false generalità agli investigatori, spacciandosi per medico in servizio presso un centro vaccinale di Flumeri, in provincia di Avellino.



