Associazione, Genova e Baltimora gemellate anche nella tragedia

"E' una tragedia che accomuna Baltimora con la città di Genova, con cui è gemellata, dove il crollo del ponte causò vittime e danni economici importanti". E' quanto scrive l'associazione italo-americana no profit Icosit (che ha sede a Telese Terme), il cui vicepresidente, Elia Mannetta, vive proprio nella città del Maryland, ricordando che questa è una delle città con cui Genova ha stretto un gemellaggio.

"Incidente o altro? In attesa che le indagini facciano luce sulle cause del crollo del ponte Francis Scott Key, esprimiamo la nostra vicinanza al governatore Wes Moore e, in particolare, alla comunità della Piccola Italia di Baltimora", si legge in una nota dell'associazione, che da anni organizza in Italia conferenze internazionali sulla sicurezza. "Siamo certi - dice Mannetta - che ben presto si farà luce sul disastro che ha abbattuto il ponte, intitolato all'avvocato Scott Key, che durante la battaglia di Baltimora (12-15 settembre 1814) scrisse una poesia da cui poi è nato il testo dell'Inno nazionale americano. Il suo crollo non solo causerà danni economici ad uno dei porti più importanti nel mondo, ma assume oggi anche un enorme impatto emotivo proprio per il suo significato storico".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA