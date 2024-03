TV: 'La patata bollente',ultima puntata domani con Erminio Sinni

Si conclude domani, 26 marzo, alle 21 su "Gt Channel" (canale 117 del digitale terrestre) "La patata bollente", il format tv condotto dalla presentatrice e giornalista Magda Mancuso; il finale, evidenzia una nota, è dedicato ad Erminio Sinni, vincitore dell'edizione 2020 del talent "The Voice Senior", presente in studio che racconterà la sua carriera insieme con i giornalisti Carmine Aymone, Salvatore Calise e Giuseppe Giorgio e, in collegamento, lo speaker radiofonico Gianni Simioli. Il talk-show di cultura, spettacolo ed intrattenimento durante le cinque puntate è stato arricchito anche da tre rubriche: "Guida alla lettura", "L'occhio sul sociale" e "L'angolo della pizza" , con quest'ultima che ha visto protagonista per tutte le puntate il maestro pizzaiolo Pasquale Damiano.

Ogni settimana in studio, si sottolinea, "ci sono stati ospiti che hanno discusso l'argomento della puntata 'contrastati' dagli opinionisti Adriana Mascia ("l'irriverente") e Diego Paura ("il diplomatico"). La colonna sonora del programma è stata curata al pianoforte dai maestri Antonio Petrosillo e Armando Celentano.

Nella prima puntata, dedicata alla musica e alla cultura partenopea, sono stati ospiti i cantanti Antonello Rondi, rappresentante della canzone classica napoletana, e Rico Femiano, interprete di quella moderna; nella seconda puntata - nella quale l'argomento del talk è stata la bellezza - ad esibirsi è stata la cantautrice Anna Maggi; nella terza puntata - dedicata al boom dei social network - si è registrata la presenza di Umberto Del Prete, che ha interpretato Totò, accompagnato da Cinzia Casaburi; nella quarta puntata - incentrata sulla moda e sulla danza - si è tenuta l'esibizione della cantante Milena Setola. La direzione artistica è stata curata da Diego Paura, la regia televisiva da Mario Albano.





