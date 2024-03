Truffe on line nel Sannio, quattro persone denunciate

Quattro truffe on line, messe a segno da altrettante persone sparse per l'Italia, sono state scoperte dai carabinieri nel Sannio.

In particolar modo, i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria quattro persone, già note alle forze dell'ordine, per reati di truffa e tentata truffa.

Nelle truffe sono state vendute scarpe, pneumatici per auto, generatori di corrente, fino ad arrivare al tentativo da parte di una donna abruzzese a farsi ricaricare la sua carta di credito con trecento euro per sbrigare le pratiche da una vittima che stava cercando di convincerla di essere beneficiaria di un'eredità di 300 mila euro, lasciatala da un lontano parente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA