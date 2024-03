Troncone, "fondamentale sostegno alle vittime di racket e usura"

Nei confronti di una vittima di usura o di racket, in condizione di debolezza economica, psicologica, "è necessario un intervento plurifattoriale: dare sostegno, innestare il momento della proposizione della denuncia e creare l'emersione del fenomeno". A dirlo la procuratrice di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, intervenuta ad un corso di formazione organizzato dall'Ordine dei Giornalisti della Campania e l'Ordine degli Avvocati al Palazzo di Giustizia di Napoli, dal tema 'Comunicare l'antiracket e l'antiusura'. "Ma già per arrivare a questo momento iniziale, occorre non solo l'attività degli organi investigativi e della magistratura, che intervengono necessariamente a denuncia presentata, non prima.

Bisogna accompagnare la vittima e motivarla per non farla sentire impaurita dalle conseguenze della denuncia" ha spiegato la Troncone ad una platea di giornalisti ed avvocati. "E qui c' è il pregevole lavoro delle associazioni antiracket, riconosciute e accreditate, le quali devono creare sinergia anche con le associazioni di categoria, in modo tale che si crei una opera informativa e divulgativa all'interno delle varie attività imprenditoriali affinchè gli iscritti a quell'associazione si rendano conto che di fronte a quel tipo di difficoltà possono trovare un sostegno".

Troncone ha accennato all'opera divulgativa 'utile' della stampa su questo tipo di fenomeni, racket e usura, che hanno come caratteristica comune 'la natura sommersa', fenomeni che possono trovare spazio se la vittima è in silenzio, se è omertosa, se intimidita, se ha un atteggiamento di sudditanza.

"Che questo sostegno aiuti, non solo nella proposizione della denuncia, ma successivamente lungo il percorso e che consenta poi di poter informare la vittima di tutti i presìdi che l'ordinamento ha già creato: i fondi di solidarietà ai quali si può accedere ovviamente senza che se ne faccia un uso strumentale, ma con una valutazione anche nella fondatezza delle denunce, e qui c'è l'opera di interazione con Procura e Prefettura".

"Solo creando un sistema che agisce su più profili e coinvolge più attori (da un lato forze dell'ordine e magistratura e dall'altro associazioni antiracket e di categoria, con una giusta, corretta e capillare attività informativa) si può creare quella modifica culturale che comporti una modifica dei comportamenti e faccia generare il convincimento che si tratta di fenomeni che possono essere debellati e contrastati. Fenomeni che fondano la loro forza sulla paura, sull'isolamento e sulla rassegnazione. Ma in presenza di una forte sostegno dello Stato che non manca, si possono superare", ha concluso.



