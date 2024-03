Bufala Dop, l'Intelligenza Artificiale contro le fake

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop punta sull'Intelligenza Artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop; per questo motivo il Consorzio ha realizzato il primo progetto in Italia per l'utilizzo dell'IA con l'obiettivo di contrastare i prodotti fake e il fenomeno dell'Italian sounding. L'iniziativa sarà presentata in conferenza stampa il prossimo 9 aprile (ore 11) nella sala Cavour del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in via XX Settembre a Roma. All'incontro interverranno Matteo Lorito, rettore dell'università Federico II di Napoli e presidente del Comitato scientifico del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio, Angela Nobile, responsabile settore Vigilanza del Consorzio, Giorgio Ciardella, Cto Farzati Spa.



