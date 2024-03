Un incendio è divampato nel pomeriggio all'interno di un appartamento non abitato di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino. Secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, le fiamme si sono sviluppate a causa di un corto circuito.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Il resto della palazzina non ha subito danni.



