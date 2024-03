Accesso Ztl-tariffe bus turistici:SoS categorie,ripensare misure

"Il provvedimento che scatta oggi a Napoli per l'accesso alla Ztl con le tariffe per il transito e la sosta dei bus turistici rischia di assestare un duro colpo al settore: occorre ripensare al più presto alle misure adottate dal Comune partendo da una concertazione reale con le associazioni di categoria per individuare gli strumenti più idonei per salvaguardare l'interesse pubblico ma anche quello degli operatori". È l'SoS che lanciano in un documento le associazioni di settore che hanno promosso per domani, 26 marzo, alle ore 11, una conferenza stampa nella sede della Fiavet Campania-Basilicata.

I vari interventi, si sottolinea, "svolgeranno considerazioni di natura economica - il peso del ticket è eccessivo - ma anche di analisi delle modalità di applicazione del dispositivo e degli aspetti tecnici, svolgendo anche alcune valutazioni sul primo giorno di attuazione del provvedimento che fa riferimento ad una deliberazione comunale di anni fa adottata in un contesto di assenza di quadro di riferimento generale e per ciò stessa varata in via sperimentale per un anno". Occorre valutare, a parere degli operatori, "l'impatto del provvedimento; in ogni caso va considerato un contesto ampio di misure di sostegno del settore non di penalizzazione: il turismo sta dando linfa vitale alla città offrendo possibilità di sviluppo. La misura adottata va in un'altra direzione". Parteciperanno all'incontro i rappresentanti della Fiavet, dell'Aidit, di Assoturismo Confesercenti, della Sezione Turismo dell'Unione Industriali di Napoli.



