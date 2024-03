A Benevento è possibile adottare cani poliziotto in pensione

Da oggi è possibile adottare i cani poliziotto in pensione del servizio antidroga del Corpo di Polizia Penitenziaria - Distaccamento Cinofili di Benevento.

Chiunque fosse interessato alla loro adozione deve far pervenire richiesta all'indirizzo di posta elettronica cinofili.cc.benevento@giustizia.it che. Ci sarà una valutazione di idoneità degli adottanti da parte del personale cinofilo della Polizia Penitenziaria, per poi passare alla cessione gratuita.

Per tutte le eventuali richieste di informazioni è possibile chiamare al numero 082453451 (ispettore Antonio Pace).



