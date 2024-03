I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Centro sono intervenuti a Napoli, in piazza Montecalvario, per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Rinvenuto in strada un bossolo. Al momento non risultano feriti o danni a cose. Indagini in corso per stabilire chi abbia sparato e perché.



