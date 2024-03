La sorella gli nega 30 euro, lui le punta coltello alla gola

Ha reagito minacciando e puntando il coltello alla gola della sorella dopo che questa si era rifiutata di dargli 30 euro. Provvidenziale per scongiurare guai peggiori l'intervento del marito della donna che ha bloccato l'aggressore consentendo alla vittima di liberarsi, fuggire e chiedere aiuto ai carabinieri. E' accaduto ieri a Maddaloni, nel Casertano.

Quando i militari della locale stazione sono giunti sul posto l'uomo, un 48enne del posto che vive nella stessa corte della sorella, ma in appartamenti diversi, si era già allontanato.

Immediatamente sono scattate le ricerche nell'area circostante l'abitazione e in tutto il territorio del comune di Maddaloni che, almeno inizialmente, non hanno sortito effetto.

Mentre i carabinieri erano impegnati nelle ricerche, la donna, accompagnata in caserma, ha formalizzato la denuncia.

Ai militari dell'Arma ha raccontato di aver subito già in passato minacce dal fratello a causa della continua richiesta di denaro, da lei mai assecondata ritenendola strettamente connessa alla esigenza di acquistare stupefacenti di cui, almeno in passato, sapeva che il fratello aveva fatto uso. Mentre la donna formalizzava la denuncia, i militari dell'Arma hanno individuato e bloccato l'uomo mentre faceva rientro a casa. Arrestato e perquisito, è stato trovato in possesso del coltello che teneva nella tasca destra del pantalone. E' stato quindi condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



