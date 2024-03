In 550mila per giornate Fai, al secondo posto il set di Mare fuori

Sono 550.000 gli italiani che hanno scelto di visitare i 750 luoghi eccezionalmente aperti in 400 città d'Italia in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Il luogo più visto è stato l'Abbazia della Cervara a Santa Margherita Ligure (GE), al secondo posto Quartier Generale Marina- Base Navale a Napoli, set di Mare fuori, e al terzo posto per il Grattacielo Pirelli a Milano. Seguono il Palazzo Carpano e la Sede Rai di Torino.

Ieri, a Napoli, sono stati tanti i turisti e i napoletani che non si sono fatti sfuggire l'occasione delle giornate del Fai per visitare l'area che fa da sfondo alle storie di Rosa e Carmine. Una coda di persone che è cominciata in via Acton e che ha fatto slittare la chiusura delle visite, inizialmente prevista per le 16,30 di un paio di ore. Si è fatto dnque sentire l'effetto 'Mare Fuori', la fiction campione di ascolti, giunta alla quarta stagione che si gira proprio nei luoghi eccezionalmente aperti al pubblico. Presi d'assalto come mai negli anni precedenti. Il percorso organizzato dal Fai ha previsto la visita alla Palazzina Comando, passaggio in Piazza d'Armi, passeggiata al Molo San Vincenzo - lato bacino di raddobbo e l'ingresso all'Accademia dell'Alto Mare.



In Italia, i 550.000 visitatori hanno partecipato alla 32ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città sono stati resi accessibili grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Questa la missione del FAI: "curare il patrimonio raccontandolo", a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblico durante l'anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate FAI di Primavera: 750 luoghi aperti in tutta Italia grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio.

Anche i Beni del FAI hanno partecipato alla grande festa delle Giornate di Primavera: il più visto è stato Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), secondo posto per Villa Necchi Campiglio a Milano, terzo per il Memoriale Brion ad Altivole (TV), quarto per Villa del Balbianello a Tremezzina (CO). Chiude la classifica Palazzo Moroni a Bergamo.



