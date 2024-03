Controlli dei CC al centro di Napoli,6 le persone denunciate

Nottata di controlli per i carabinieri nel centro storico di Napoli. Con Pasqua alle porte, si intensificano i presìdi sul territorio, con decine di militari della compagnia Centro impegnati nelle strade più affollate.

Un 27enne è stato denunciato per il possesso di un coltello a serramanico. Lo nascondeva in tasca, col manico visibile. Un 19enne romeno risponderà dello stesso reato poiché sorpreso con un coltellino a serramanico e il mazzo di chiavi di un'auto provento di furto. Due invece i detenuti sottoposti ai domiciliari sorpresi in strada nonostante non avessero alcuna autorizzazione. Sono stati denunciati per evasione.

Durante i controlli alla circolazione sono state due le persone sorprese alla guida senza aver mai conseguito la patente. Erano già stati sanzionati in passato per la stessa violazione, questa volta ne risponderanno davanti ad un giudice.

Trentuno le contravvenzioni al codice della strada, la maggior parte per guida senza casco o guida nell'area pedonale di piazza Dante. Infine tre i giovani sanzionati per possesso di stupefacenti.



