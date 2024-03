Una casa per detenute con figli nella villa confiscata al clan

Nascerà in una villa di Quarto, in provincia di Napoli, confiscata al clan Polverino la "Casa di Adele", struttura residenziale e centro diurno per donne detenute in misura alternativa con figli minori.

Nella villa, dotata di 14 vani e di un ampio giardino, saranno ospitate detenute ed ex detenute, individuate dal Ministero della Giustizia, con lo scopo di condurre ogni detenuta a effettuare un corretto percorso di reintegrazione sociale attraverso una guida psicologica e un apprendimento pratico di attività artigianali.

"Procediamo nel progetto iniziato con il mio primo mandato di sindaco di Quarto - dice il primo cittadino di Quarto Antonio Sabino, che è anche consigliere delegato al Patrimonio e Beni Comuni della Città Metropolitana di Napoli - Nella Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della criminalità organizzata affidiamo un altro bene confiscato di particolare valore economico, per assegnarlo ad un'associazione che ha vinto il bando pubblico e che vanta una collaborazione con il Ministero della Giustizia e protocolli d'intesa con Regione Campania, Fondazione Pol.i.s., Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Campania, Consulta Regionale Campana per la condizione della donna. Una data simbolica e un gesto concreto di antimafia sociale".



