La scuola in campo per la legalità, confronto a Ercolano

La Campania è la seconda regione d'Italia con il più alto tasso di abbandono scolastico, preceduta dalla Sicilia, secondo i risultati di una ricerca di Openpolis del 2023: se ne è discusso nell'incontro 'Educazione e Legalità' all' Istituto Comprensivo De Curtis - Ungaretti di Ercolano (Napoli). Tra i motivi, oltre alla situazione socio-economica delle famiglie anche il rapporto con la scuola e i programmi offerti, le attrazioni del mercato del lavoro. Un problema che impone una riflessione attenta da parte di docenti e operatori sociali. Così come la dispersione scolastica che - è emerso - si può manifestare a poco a poco con un isolamento progressivo dell'alunno, uso di stupefacenti o comportamenti aggressivi e disagio psicologico fino al ritiro vero e proprio.

Il dibattito ha poi preso in esame l'importanza del rispetto delle regole. "Ci dovrebbero essere tanti decreti, non solo Caivano" ha detto la dirigente scolastica Laura Cagnazzo "E non possiamo soffermarci su questi aspetti se prima noi non cambiamo: noi adulti come modelli e figure di riferimento che mancano nella famiglia, nella società civile, nelle istituzioni".

La comandante della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco, Francesca Romana Rubano, ha detto ai giovani: "Cerchiamo di aiutarvi a fare le scelte giuste per la vostra quotidianità, cercare di allontanarvi da tutte quelle che possono essere le devianze e forme di comportamenti che si spostano dalla correttezza e dal bene comune e che, ovviamente, voi dovete conoscere". Valter Brunetti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli e referente del Centro Studi Livatino: "Esistono valori molto importanti per la nostra convivenza e se si commette qualcosa contro il prossimo, per compromettere le condizioni della civile convivenza, è giusto essere sanzionati. E' meglio vivere esercitando la libertà correttamente". All'incontro il vicesindaco di Ercolano Luigi Luciani e l'assessore Carmela Saulino che si sono soffermati sugli impegni dell'ente per le politiche giovanili, l'avvocato Carlo De Benedictis. Ha chiuso l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. (ANSA)

