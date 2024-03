Interrotta festa privata non autorizzata con 500 persone

Una festa privata non autorizzata con quasi 500 persone presenti e almeno altre cento in attesa, è stato sospesa a seguito di un intervento degli agenti di polizia municipale, coadiuvati dai carabinieri. È accaduto nei giorni scorsi a Torre del Greco, ma la notizia è stata resa nota solo oggi.

Stando a ciò che si apprende, a fare scattare i controlli presso uno stabilimento balneare di via Litoranea, sarebbero state due segnalazioni di cittadini, una relativa alla presenza di numerosi mezzi a due ruote parcheggiati alla rinfusa, molti dei quali sui marciapiedi, l'altra che invece segnalava la presenza di musica ad alto volume.

Quando sono arrivati sul posto, caschi bianchi e militari dell'Arma hanno appurato che all'iniziativa, con tanto di casse per la diffusione della musica e dj, erano presenti centinaia di persone, in numero ben superiore rispetto a quelli consentiti per le feste private che non hanno bisogno di essere segnalate alle autorità di pubblica sicurezza.

Interrotta la manifestazione e fatti uscire i presenti, gli agenti di polizia municipale hanno proceduto all'identificazione e alla successiva denuncia del proprietario dell'esercizio e dell'organizzatore dell'iniziativa, pubblicizzata attraverso manifesti e social.





