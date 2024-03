Un incendio si è verificato questa mattina negli uffici del giudice di pace di Napoli. Il rogo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, avrebbe avvolto parte dei faldoni custoditi in un archivio.

Sul posto si sono recati i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Intervento e verifiche sono ancora in corso, le indagini sono a cura dei Carabinieri della compagnia Stella.



