Fratello di Giulia Tramontano, 'continueremo a lottare per te'

"Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella. Ti amo e mi manchi Giuliè". Sono le parole postate sui social da Mario Tramontano, il fratello di Giulia, la giovane donna uccisa a Senago, nel Milanese, al settimo mese di gravidanza dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. L'uomo oggi è di nuovo in aula alla ripresa del processo in cui è imputato per omicidio.

"Siamo qui per te e Giulia, siamo qui per te Thiago, - ha scritto la madre di Giulia su Instagram - Siamo qui e lo saremo sempre, oggi ti vedo ovunque in questa Milano che non mi appartiene, ma che tu amavi".

Oggi è attesa la testimonianza di Chiara, la sorella di Giulia, che è già arrivata al Palazzo di Giustizia di Milano.





