Due giorni in Campania per Rispoli, comandante Cc Forestali

Una due giorni di visita in Campania per il Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri Andrea Rispoli, che si è recato prima di tutto in visita al Comando Regione Carabinieri Forestale "Campania". Accolto dal Comandante regionale Ciro Lungo, il Generale Rispoli ha incontrato gli Ufficiali che comandano i Gruppi Carabinieri Forestali e i Reparti Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio e Cilento, una rappresentanza dei Carabinieri Forestali di ogni ordine e grado, tra cui i Comandanti dei Nuclei Carabinieri Forestali e Parchi operanti in Campania, e i delegati della Rappresentanza Militare e dell'Associazione Nazionale Forestale.

Rispoli ha espresso "vivo apprezzamento per la delicata missione istituzionale svolta ed il costante impegno rivolto alla salvaguardia delle rilevantissime risorse naturali e paesaggistiche della regione Campania e per il contrasto posto all'abusivismo ed al consumo illegale di suolo"; il generale ha poi evidenziato "la fondamentale funzione di presidio e di prevenzione ambientale garantita dall'opera degli 84 Nuclei dei Carabinieri forestali operanti in regione", incoraggiando i militari "a proseguire nella importante opera svolta che ha permesso di conquistare, giorno dopo giorno, la fiducia dei cittadini". Rispoli ha poi visitato il Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, ricevuto dal Comandante Nicola Clemente, e ha ringraziato "i militari che operano in un contesto molto complesso nel contrasto alle gestioni illecite di rifiuti insieme ai Reparti dell'Arma Territoriale"; la visita di Rispoli è poi proseguita al Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, dove è stato ricevuto dal Comandante Pasquale Starace, cui ha manifestato soddisfazione "per l'operato del Nuclei Operativi Ecologici Carabinieri (NOE) e per l'intensità dello sforzo investigativo profuso nella repressione dei traffici illeciti di rifiuti che, oltre a danneggiare le imprese che operano nella legalità, determina gravi ripercussioni sull'ambiente e sulla salute pubblica".

Dopo le visite ai reparti dell'Arma, Rispoli ha incontrato il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri per un confronto sulle attività più rilevanti in corso svolte dai Carabinieri a tutela dell'ambiente e successivamente, nella qualità di Coordinatore del Gruppo di lavoro incaricato di mappare i terreni agricoli della Terra dei fuochi, ha presieduto il tavolo tecnico tenutosi nella sala "Pittoni" del Comando Legione Carabinieri "Campania", in cui sono stati illustrati i risultati delle attività di monitoraggio ambientale svolte dai Carabinieri Forestali e degli scavi delle prime trincee realizzate sui 22 siti a rischio medio individuati dall'ARPAC, grazie al concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e a seguito di convenzione attivata dalla Regione Campania.

Oltre ai rappresentanti degli Enti tecnico-scientifici e universitari componenti il Gruppo di lavoro, alla riunione ha partecipato anche l'incaricato del Ministro dell'Interno per il contrasto al fenomeno dei roghi nella Terra dei Fuochi Ciro Silvestro al fine di sviluppare le necessarie sinergie con l'apparato di controllo predisposto dalle Prefetture di Napoli e Caserta.

Durante l'incontro sono state anticipate importanti novità relative alle attività di monitoraggio che vedranno, oltre l'impiego del geomagnetometro dei Carabinieri Forestali, per rilevare la eventuale presenza di materiali ferrosi nel sottosuolo, anche quello del georadar messo a disposizione dai Carabinieri per la Tutela Ambientale.

La due giorni si è conclusa con una visita al Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Vesuvio" dove il Generale Rispoli, ricevuto dal Comandante Angelo Marciano e dal Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe Panico, ha avuto modo di conoscere ed apprezzare i militari operanti a tutela dell'area protetta, molto impegnati nella lotta all'abusivismo ed alle gestioni illecite di rifiuti. A proseguire, ricevuto dal Comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità Michele Capasso, ha effettuato un sopralluogo alla Riserva Naturale Statale Tirone "Alto Vesuvio" insieme al Prefetto di Napoli Michele Di Bari, al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca ed al Comandante Provinciale Carabinieri Enrico Scandone, per verificare sul campo ogni azione necessaria per favorire una corretta e sostenibile fruizione turistica del Gran Cono del Vesuvio.



