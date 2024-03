Domani sit-in degli ambientalisti Terra dei Fuochi ad Acerra

Un sit in è stato annunciato per domani (ore 9,30) in piazza Duomo ad Acerra (Napoli), dalle associazioni ambientaliste della Terra dei Fuochi per protestare contro la paventata ipotesi di restituzione dei beni confiscati ai fratelli Pellini, condannati in via definitiva per disastro ambientale negli anni scorsi. Lo ha annunciato lo storico attivista di Acerra, Alessandro Cannavacciuolo, affermando che alla manifestazione parteciperanno esponenti di diverse realtà ambientaliste e dei medici dell'ambiente.

"Domani - ha spiegato Cannavacciuolo - saremo in piazza Duomo per manifestare la nostra preoccupazione in vista dell'udienza del 25 marzo alla Cassazione, in merito alla possibile restituzione per decorrenza dei termini dell'intero patrimonio di oltre 220 milioni di euro confiscati ai condannati per disastro ambientale aggravato". Il 25 marzo, infatti, la Corte di Cassazione dovrebbe pronunciarsi sull'efficacia della decisione della Corte d'Appello di Napoli, che a fine giugno aveva depositato il provvedimento che confermava la confisca, ma in ritardo rispetto ai termini. Circostanza che era stata contestata dai legali dei fratelli Pellini, che avevano quindi presentato ricorso per Cassazione chiedendo alla Corte di dichiarare l'illegittimità del provvedimento. "Confidiamo nell'operato dei giudici della Cassazione - ha concluso Cannavacciuolo - la magistratura è un faro importante sul territorio per affermare la giustizia e lo Stato. E' anche grazie a magistrati come Gratteri, che è tornata la speranza in territori ancora oggi martoriati per reati ambientali".



