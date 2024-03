Crosetto, 'bisogna scongiurare la guerra non prepararla'

"Bisogna arrivare a scongiurare la guerra, non dire che dobbiamo prepararla. Poi fare difesa significa prepararsi anche alle condizioni peggiori, ma io penso che adesso possiamo lavorare per non arrivarci". Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto a margine del giuramento dei nuovi allievi della scuola dell'Aeronautica militare nella base di Pozzuoli, commentando l'allarme che circola in sede Ue sulla possibilità della guerra.

"Non penso sia il momento di drammatizzare - ha detto - è un momento difficile, lo è da due anni, perché una nazione sovrana è stata invasa in Europa dalla Russia, perché il clima da allora è peggiorato anche in altre parti del mondo, a Gaza come nel Mar Rosso. Io penso che gli Stati debbano fare di tutto per allontanare la guerra, che è l'epilogo della politica, la fine della diplomazia, fine del lavoro che le istituzioni devono fare, che è di mantenere la sicurezza e la pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA