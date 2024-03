Camion con plastiche a fuoco sulla Ofantina

Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento provinciale di Avellino sulla Statale Ofantina, l'arteria collega il capoluogo con l'Alta Irpinia. Un camion in transito nel territorio del comune di Manocalzati, che trasportava materie plastiche, ha preso fuoco.

Le fiamme si sono propagate all'interno del vano motore. Due squadre hanno spento le fiamme impedendo che potessero propagarsi ai prodotti altamente infiammabili e inquinanti. Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Avellino per regolare il traffico durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata.



