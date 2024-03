A Pozzuoli giurano gli allievi del corso Eolo VI

"Eolo, è vela alla tua furia l'ala e il cuore è prora dritta all'infinito": è questo il motto del corso Eolo VI, i cui allievi hanno prestato giuramento oggi, all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone e di quello dell'Aeronautica, Luca Goretti.

Ottantasei giovani allievi, provenienti da tutte le regioni d'Italia e selezionati tra oltre 4.500 aspiranti, hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana e alle sue Istituzioni e si sono impegnati formalmente ad onorare gli ideali di lealtà, coraggio e senso del dovere, principi fondanti della Forza armata. Come da tradizione, erano presenti il Gonfalone della Città di Napoli decorato con Medaglia d'Oro al Valor Militare, quelli della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Pozzuoli, i Labari e i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma. Le Frecce Tricolori, poi, hanno sorvolato l'Accademia lasciando la tradizionale scia.

Il comandante dell'Accademia Aeronautica, Luigi Casali, ha ricordato agli allievi come questo momento solenne giunga "a valle di una severa selezione che avete superato dimostrando capacità, determinazione, passione, carattere e forza di volontà non comuni. A ciò è seguito un periodo intenso di formazione militare ed accademica che vi ha consentito di acquisire le competenze e la consapevolezza necessaria per essere qui oggi.

Affrontate le prossime sfide con determinazione", ha concluso, esortando i giovani allievi.

Il generale Goretti, nel suo intervento, si è rivolto anche ai familiari dei cadetti, che hanno "l'indiscusso merito di aver saputo sostenere le loro aspirazioni". Poi, ricordando che l'Aeronautica è appena entrata nel secondo secolo di vita, ha ricordato ai ragazzi come loro siano "gli apripista del nostro nuovo cammino".

L'ammiraglio Cavo Dragone ha parlato di una "scelta di vita dedicata a una missione impegnativa, che richiederà sacrifici, ma che saprà anche essere affascinante e piena di gratificazioni", mentre il ministro Crosetto ha rivolto ai giovani parole di stima e orgoglio per il percorso scelto: "Benvenuti nella grande famiglia della Difesa - ha detto -.

Siete la base della sicurezza del nostro futuro. Avete deciso di servire il vostro Paese per tutta la vita. Sarete portatori di valori antichi e moderni. Vi guardo con l'ammirazione di un padre e mi inchino davanti alla scelta che avete fatto".

Nel corso dell'evento è stata celebrata anche la "Giornata in onore delle Medaglie d'Oro al Valore Militare d'Italia", durante la quale il tenente colonnello Gianfranco Paglia, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare, ha rivolto i suoi auguri agli allievi. Oltre agli 86 che hanno giurato, del corso Eolo VI (al quale è stato assegnato come colore identificativo il viola ametista) fanno parte anche sei allievi stranieri, per un totale di 92 frequentatori (48 piloti, 11 del ruolo delle Armi, 16 del corpo del Genio Aeronautico, 9 di Commissariato e 8 del corpo Sanitario).



