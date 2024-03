A Pasqua riaprirà la funivia del Faito

La funivia del Faito è pronta a riaprire alla fine della prossima settimana, in occasione delle festività pasquali. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce il servizio che parte dalla stazione della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia.

Ad annunciarlo è la stessa Eav, che in una nota fa sapere come "sono in corso le prove tecniche per consentire la ripresa del servizio della funivia in tutta sicurezza".

Stando a ciò che comunica l''azienda di trasporti, "le corse riprenderanno sabato 30 marzo 2024". Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.eavsrl.it.





