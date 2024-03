A Giffoni si ricordano Dalla Chiesa e le altre vittime di mafia

Una giornata speciale di riflessione si è svolta, a Giffoni, per la Giornata Nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Nella Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, seicento studenti sono stati protagonisti dell'evento speciale "Giffoni in A Day".

Ad aprire la mattinata il saluto dell'ideatore e fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi: "Questa è una giornata importante.

Oggi voi, attraverso i film che vi proponiamo, entrate nella storia di tante persone che hanno pagato con la loro vita l'impegno per la legalità e la lotta alle organizzazioni mafiose, alla corruzione e alla legalità".

Gubitosi ha poi ringraziato l'Arma dei carabinieri "per l'operato magistrale e di fondamentale importanza messo in campo ogni giorno per garantire valori imprescindibili come la sicurezza e la giustizia". L'Arma, in concomitanza con il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha partecipato con la presenza del colonello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei carabinieri di Salerno. "Questa è per voi una giornata di impegno e riflessione. In queste occasioni è fondamentale che la storia venga puntualmente ricordata, cancellando i timori di poter ripetere gli errori che tanti hanno pagato con il sangue. Personaggi come il generale Dalla Chiesa devono essere i veri esempi da perseguire per il vostro futuro".

Diversi i film sul tema proposti ai giovani, tra cui la pellicola d'animazione Le stelle di Dora - Le sfide del generale dalla Chiesa presentato in anteprima mondiale, fuori concorso, a #Giffoni53. Il racconto, in graphic novel, ricorda la storia del generale Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 dopo una lunga carriera militare e la battaglia contro le organizzazioni mafiose.



