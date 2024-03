Sospesa azienda che fornisce pasti a scuole di Avellino

Sanzioni per quasi venti mila euro complessivi e sospensione dell'attività per un'azienda che fornisce pasti preconfezionati alle scuole della provincia di Avellino. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas di Salerno, nell'ambito dei controlli sul lavoro sommerso e la sicurezza dei luoghi di lavoro, hanno sanzionato così un'azienda del settore della ristorazione di Avellino il cui legale rappresentante è stato anche denunciato alla Procura di Avellino. Uno degli otto lavoratori in servizio è risultato non regolarmente assunto ed è stata anche riscontrata la mancata formazione dei lavoratori sui temi della sicurezza.



