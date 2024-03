Palazzo Reale di Napoli, primavera di aperture e restauri

Una primavera di proposte e restauri al Palazzo Reale di Napoli: la ricca serie inaugurazioni nei prossimi due mesi partirà il 28 marzo con la Fontana della Fortuna. Nuovi percorsi daranno al pubblico la possibilità di accedere a luoghi segreti e di grande suggestione come il torrino del Belvedere e di seguire la storia del Palazzo dal 1600 ai primi del '900 nel Museo della Fabbrica. Anche la biglietteria avrà una nuova collocazione negli spazi di accoglienza, introduttivi alla visita del complesso monumentale.

L'obiettivo è superare i 400mila visitatori dello scorso anno.

In cartellone anche la mostra su Tolkien.

"Gli interventi di restauro e riuso di spazi, andando dai sottotetti alle sale di rappresentanza e fino agli ambienti al piano terra, sono stati ripensati per incrementare accoglienza e fruizione del sistema museale - ha dichiarato Almerinda Padricelli, architetto responsabile di tutti i lavori del Palazzo - e aggiungono oggi tasselli significativi ad una pianificazione strategica".

"Un'evidente rinascita del Palazzo Reale - ha dichiarato il direttore Mario Epifani - che offre ai visitatori un'offerta sempre più ampia e articolata. Siamo lieti di presentare i lavori conclusi e pronti a lavorare per il futuro. Nei prossimi mesi, infatti, sono previsti anche l'apertura del bookshop e l'avvio dei lavori di restauro del Giardino Romantico".

Ad aprile fissata l'inaugurazione del restauro delle coperture del Palazzo e del torrino del Belvedere. Si sono conclusi infatti i lavori di recupero dei tetti e sottotetti del complesso monumentale e gli interventi di restauro del Belvedere di Palazzo Reale, iniziati a novembre del 2022 grazie a un finanziamento di 6 milioni. Il torrino domina la parte meridionale dell'edificio ad un'altezza di circa 70 metri su via Acton ed è ampio circa 150 mq. Si affaccia verso il golfo di Napoli con tre ampie vetrate che si aprono su un balcone e fu realizzato in stile neoclassico nell'ambito dei lavori commissionati dopo il 1837 da Ferdinando II di Borbone all'architetto Gaetano Genovese, che nel corso di vent'anni ristrutturò l'intero Palazzo. Uno dei restauri più importanti e ambiziosi della direzione di Mario Epifani è senza dubbio quello della Prima Anticamera, che sarà riaperta al pubblico nel mese di aprile.



