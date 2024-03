Un incendio, nella mattinata di oggi, è divampato in una officina che si trova alla Riviera di Chiaia, a Napoli. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause. Lungo la strada, ovviamente, c'è stato un rallentamento del traffico veicolare anche per la presenza di curiosi attratti dalla colonna di fumo nero.



