Il Comune di Napoli ricorda Francesco Pio Maimone e Giogiò

La città di Napoli intitolerà un Centro giovanile e un Centro culturale alla memoria di Francesco Pio Maimone, ucciso esattamente un anno fa agli chalet di Mergellina, e di Giovanbattista Cutolo, il musicista conosciuto come Giogiò e il cui presunto assassino è stato condannato in primo grado a 20 anni. La proposta è contenuta in un ordine del giorno che sarebbe dovuto essere discusso nel Consiglio comunale di oggi, sciolto anticipatamente per numero legale. Una proposta condivisa dal sindaco, Gaetano Manfredi. "Come amministrazione comunale, insieme al Consiglio - ha detto - abbiamo deciso, e lo formalizzeremo nei prossimi giorni, queste intitolazioni perché è importante che proprio i giovani, nei luoghi che frequentano, li ricordino e ricordino queste due grandi tragedie. Noi sappiamo che la cultura e l'aggregazione sociale sono glia antidoti più improntati per poter combattere la piaga della violenza giovanile. Francesco Pio e Giogiò - ha aggiunto - sono due ragazzi napoletani vittime di una violenza cieca e anche immotivata e futile. La loro perdita è una perdita per la città e per cui sentiamo una grande sofferenza".



