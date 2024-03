Compie 30 anni l'Ordine dei commercialisti di Nola

A 30 anni dalla istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola un evento organizzato dal Consiglio Odcec, con il patrocinio del Consiglio Nazionale e del Comune di Nola, per celebrare il percorso del locale Ordine nei tre decenni dalla sua nascita. "Il nostro percorso è da sempre improntato a sostenere e valorizzare la figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile", spiega il presidente Felice Rainone, "in uno alla sua riconoscibilità da parte delle comunità e del contesto socio economico in cui opera quale presidio di legalità, giustizia sociale e competenze. L'evento sarà anche l'occasione per confrontarsi su tematiche di attuale e sicuro interesse, alla luce della novella riforma fiscale tutt'ora in itinere" La manifestazione, che si inserisce nell'ambito del ciclo di incontri "I commercialisti per il territorio", si svolgerà a Nola- presso Villa Minieri venerdì 22 marzo dalle 9.30 alle 13.30, nella forma del Workshop e vedrà la partecipazione di esponenti di spicco provenienti dal mondo delle professioni e della Pubblica Amministrazione, i quali, con approccio improntato al confronto ed alla multidisciplinarità, avranno la possibilità di discutere e interrogarsi sulle tematiche della giornata.



