Ciciliano, la sfida a Caivano è ritrovare la fiducia della gente

"La più grande difficoltà trovata all'inizio a Caivano è stata l'estrema diffidenza della cittadinanza, dovuta anche ai tanti scioglimenti per infiltrazioni camorristiche del Comune; una sorta di completo distacco dei cittadini da tutto ciò che è l'essenza dell'ente locale e delle istituzioni di livello superiore". Lo ha detto il commissario alla riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano, nel corso dell'audizione tenuta a Roma davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, in cui Ciciliano ha ribadito che la vera sfida "è di rendere ordinario a Caivano ciò che oggi viene considerato straordinario".

"E' stato complicato - ha spiegato - far capire alla collettività l'importanza dell'azione del Commissario, ma la mia struttura si è sempre posta come un open space, disposta ad accogliere le richieste di tutti". Ciciliano ha poi ammesso di aver dovuto svolgere funzioni ed effettuare interventi che non sono propri di un Commissario straordinario; "la stessa attività volta a far ricredere le persone, di ridar loro fiducia nello Stato, non è propria di una fase dell'emergenza, così come l'intervento fatto di recente per la riqualificazione di parte della rete idrica. Quando mi sono insediato abbiamo scoperto che c'era un progetto del 2019 finanziato e rimasto lì, l'abbiamo ripreso e due giorni fa è stato firmato il contratto per l'inizio dei lavori".

Un lavoro di ricostruzione del tessuto sociale, di ascolto della cittadinanza ma anche di ricerca di fondi rimasti inutilizzati per incompetenza e superficialità della macchina amministrativa comunale, attualmente sciolta per infiltrazioni e gestita da una triade di commissari prefettizi. "Siamo riusciti a reperire quasi 6 milioni di euro mai spesi, tra cui oltre 4 milioni dei fondi di coesione finanziati in passato per la Terra dei Fuochi, 460 mila euro previsti per i Lep; in quest'ultimo caso i fondi li abbiamo dovuti spendere obbligatoriamente entro il 31 dicembre scorso, ma sono serviti per la riqualificazione di un asilo nido e per l'avvio del trasporto degli studenti disabili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA