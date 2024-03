Associazione tassisti Napoli, ennesima aggressione degli abusivi

Un appello "affinché sia ripristinata la legalità" è stato rivolto dall'associazione tassisti di base di Napoli al prefetto di Napoli e all'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli dopo i momenti di tensione avvenuti la notte tra lunedì e martedì scorsi nell'aeroporto di Capodichino tra tassisti regolari e abusivi.

"Siamo qui a rimarcare per l'ennesima volta questo stato di abbandono verso una categoria di lavoratori - si legge nella missiva - la notte tra lunedì e martedì scorsi è avvenuto l'ennesimo attacco di violenza fisica nei confronti dei tassisti, tutto si è consumato nello scalo dell'aeroporto di Capodichino, tra tassisti regolari e abusivi".

Molti taxi quella stessa notte, si sono recati davanti alla Questura di Napoli, in via Medina, per manifestare protestare contro "le aggressioni quotidiane che i tassisti subiscono in aeroporto".

Quell' aeroportuale, evidenzia l'associazione, "è un terminale, come tutti d'altronde sanno, poco sorvegliato e molto insicuro per chi sceglie come meta Napoli. Abbiamo rimarcato costantemente con le nostre missive la criticità dell'abusivismo negli scali cittadini aeroportuali, marittimi e ferroviari".

Ciononostante "si è consumata l'ennesima aggressione contro i tassisti. Chiediamo alle autorità sopracitate di intervenire drasticamente nel 'campo di battaglia' degli scali cittadini, auspicandoci il ripristino della legalità".



