Al Teatro Bracco arriva Martufello con "Il Burino Gentiluomo"

Si torna a sorridere al Teatro Bracco di Napoli, diretto da Caterina De Santis, con Martufello e lo spettacolo comico "Il Burino Gentiluomo", scritto da Pier Francesco Pingitore, che ne cura anche la regia. Da domani, 21, a domenica 24 marzo il cabarettista, umorista e attore "si esibirà alla sua maniera, semplice e diretta - rileva una nota - raccontando storie che faranno divertire il pubblico della Pignasecca. I testi che affronta e propone sono sì leggeri ma rispecchiano i tempi, il costume e anche il malcostume della nostra epoca".

Lungi dal voler passare per "intellettuale", ma restando sempre "uno di noi", Martufello - si afferma ancora - "non le manda a dire ma le dice tutte senza peli sulla lingua. Una sola direttrice di marcia: il rispetto del pubblico". Un lungo monologare fatto di tante storielle, di tante battute, che cambia ad ogni momento, e ad ogni passo si rinnova.

Lo spettacolo si avvarrà della voce di Fabrizio Amici, che - accompagnato da Stefano Sturco - darà vita alle più belle canzoni romane di ieri e di oggi. Debutto giovedì alle 21, poi repliche il venerdì alla stessa ora; sabato lo spettacolo è alle 19,30. Domenica si va in scena alle 18,30.



